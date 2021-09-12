Елизавета Туктамышева: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео
18:21
Елизавета Туктамышева представила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России.
Фигуристка выступила под композиции «Arabia» Ханин Эль Алам и «My Love...Music» Артема Узунова.
Туктамышева прыгнула тройной аксель со степ-аутом. На втором тройном акселе она сделала «бабочку». Упала с тройного лутца и допустила касание льда на двойном флипе.
Также она прыгнула каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.
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