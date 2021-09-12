Елизавета Туктамышева: прокат произвольной программы на олимпийский сезон. Видео

Елизавета Туктамышева представила новую произвольную программу в рамках контрольных прокатов сборной России.

Фигуристка выступила под композиции «Arabia» Ханин Эль Алам и «My Love...Music» Артема Узунова.

Туктамышева прыгнула тройной аксель со степ-аутом. На втором тройном акселе она сделала «бабочку». Упала с тройного лутца и допустила касание льда на двойном флипе.

Также она прыгнула каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.