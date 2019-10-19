Елизавета Туктамышева: «Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена»

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева заявила, что ужасно исполнила короткую программу на первом этапе «Гран-при в Лас-Вегасе» (США) и очень расстроена этим.

Туктамышева в короткой программе с недокрутом исполнила тройной лутц, ей были снижены уровни сложности за дорожку шагов и вращение. В результате она набрала за прокат 67,28 балла и заняла пятое место.

— Прокат был абсолютно ужасным, я расстроена, — цитирует «РИА Новости» Туктамышеву. -Совершенно оказалась не в ногах, делала все элементы через силу. Видимо, сказался джетлаг, на тренировках все было значительно лучше. У нас получился очень долгий перелет, но это никого не волнует. Прокат не получился.

Почему решили упростить короткую программу, заменив каскад из тройных флипа и тулупа на «тулуп-тулуп»? Мы решили, что такой вариант, возможно, будет увереннее и стабильнее, но не сработало. Когда между стартами есть всего один день перерыва, возможно, не стоит делать какие-то изменения в программах.