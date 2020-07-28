Елизавета Туктамышева: «Пробовала сальхов. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как отрабатывает четверной тулуп.

— Я пробовала не тулуп, а сальхов, — приводит слова Туктамышевой «СДЗД». — Почему-то его мне было сейчас проще начать прыгать. Сложно, конечно, ничего не скажешь. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было. Но это было ожидаемо. Никто в розовых очках не пребывал.

Туктамышева владеет двумя ультра-си элементами — тройным акселем, который она исполняет с 2015 года, и четверным тулупом, что фигуристка выучила осенью 2019 года, но пока не сумела исполнить чисто на соревнованиях — на чемпионате России-2020 спортсменка допустила падение с этого элемента.