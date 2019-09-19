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Елизавета Туктамышева: «Пользуюсь маршруткой, но может быть скоро куплю машину»

06:55

Одна из самых популярных фигуристок России Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» призналась, что может сменить общественный транспорт на личный автомобиль.

— В конце 2017 года вы рассказывали, что ездите на тренировки на маршрутке, за это время что-то изменилось?

— Пока нет, пользуюсь маршруткой, метро или такси. Но может быть скоро куплю машину. Дело не в том, что узнают или пристают, сейчас начинается сезон плохой погоды и хочется как можно меньше выходить на ветер, чтобы не заболеть. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой

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