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Сегодня, 09:40

Елизавета Туктамышева показала яркие снимки с новой фотосессии

Виктория Кравченко

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала новые снимки с фотосессии на льду.

«Узнаю зиму в Питере — слякоть, около нуля и серость. Но есть хорошие новости — до весны осталось чуть больше месяца! Волшебные фотографии с прекрасного проекта на льду», — написала спортсменка.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Туктамышева не попала в основную команду.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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