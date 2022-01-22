Елизавета Туктамышева показала яркие снимки с новой фотосессии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала новые снимки с фотосессии на льду.

«Узнаю зиму в Питере — слякоть, около нуля и серость. Но есть хорошие новости — до весны осталось чуть больше месяца! Волшебные фотографии с прекрасного проекта на льду», — написала спортсменка.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Туктамышева не попала в основную команду.