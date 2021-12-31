Елизавета Туктамышева показала фото в образе Снегурочки
14:18
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала фотографию в образе Снегурочки. В образе Деда Мороза рядом с ней сфотографировался тренер Алексей Мишин.
«С наступающим новым 2022-м», — написала Туктамышева.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.
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