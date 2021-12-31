Елизавета Туктамышева показала фото в образе Снегурочки

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram показала фотографию в образе Снегурочки. В образе Деда Мороза рядом с ней сфотографировался тренер Алексей Мишин.

«С наступающим новым 2022-м», — написала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram