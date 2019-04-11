Елизавета Туктамышева: "Пока не показала все, что хотела. Надеюсь, что так же успешно выступлю и в произвольной программе"

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Она отметила, что у нее была не самая стандартная подготовка к этому турниру, а также выразила надежду, что ей удастся успешно выступить в произвольной программе.

– Я приехала сюда прямо после шоу, так что это была нестандартная подготовка. Я была более расслаблена. Это последнее соревнование в сезоне, и у меня было чувство, что я пока не показала все, что хотела. Я надеюсь, что так же успешно откатаюсь в произвольной программе, – приводит Golden Skate слова Туктамышевой.

Она набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и занимает второе место после короткой программы.

#ElizavetaTuktamysheva 2. SP #WTTFigure

I came directly from the show, so it has been not the standard preparation. I was more relaxed, this is the last competition and I had the feeling I didn't show yet everything I wanted. I hope to skate as well in the free. #figureskating pic.twitter.com/i6YN6zuXJP – Golden Skate (@goldenskate) 11 апреля 2019 г.

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