Елизавета Туктамышева: «Планирую выучить четверной прыжок в этом сезоне»

Одна из самых популярных фигуристок России Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» призналась, что планирует в этом сезоне выучить четверной прыжок.

— В гости к «СЭ» приходила Полина Шелепень и отметила, что больше всего ждет четверных прыжков от вас и Евгении Медведевой. В вашем случае он реален?

— Думаю, что реален. Сейчас я пробую делать четверной тулуп на удочке, но уже без всяких усилий человека, который меня держит. Прыжок практически докручиваю и выезжаю. Скорее нужно психологически настроиться на длительную группировку в новом прыжке, если я это почувствую, то мне кажется, все получится. Планирую выучить в этом сезоне. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой