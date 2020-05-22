Елизавета Туктамышева: «Планирую четверной в программе нового сезона»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram-эфире Олимпийского комитета России рассказала о постановке программы на следующий сезон.

— Планирую включить четверной в программу, в контенте он есть. Но не знаю, сколько еще мы не будем кататься. Сходу после паузы вставить его будет сложно. Произвольную программу мы поставили онлайн в зале вместе с Юрием Смекаловым (Автор победной программы Туктамышевой в сезоне-2014/15. — Прим. «СЭ»), чего-то непоправимого в отсутствии льда не было. Он профессионал, я тоже неглупый человек. Поставили, примерно понимая, сколько секунд мне нужно на какой элемент. Единственная сложность — потом подстроить конек. (Дмитрий Кузнецов)