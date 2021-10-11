Елизавета Туктамышева: «Очень рада результатам, это мотивирует работать дальше»
11 октября, 20:33
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на Finlandia Trophy. Она заняла второе место.
«Друзья, спасибо всем за поздравления и теплые слова! — написала Туктамышева в Instagram. — Я очень рада результатам, это два моих личных рекорда по набранным баллам. Конечно, это радует и мотивирует работать дальше!
И поддержка зала на выступлении, ваши сообщения и комментарии — это что-то невероятное. Вообще всегда очень приятно выступать на Finlandia Trophy.
Отдельное спасибо Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне за работу и результат, который у нас получился!"
Первое место на турнире заняла еще одна россиянка Камила Валиева.
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