Елизавета Туктамышева: «Очень рада результатам, это мотивирует работать дальше»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление на Finlandia Trophy. Она заняла второе место.

«Друзья, спасибо всем за поздравления и теплые слова! — написала Туктамышева в Instagram. — Я очень рада результатам, это два моих личных рекорда по набранным баллам. Конечно, это радует и мотивирует работать дальше!

И поддержка зала на выступлении, ваши сообщения и комментарии — это что-то невероятное. Вообще всегда очень приятно выступать на Finlandia Trophy.

Отдельное спасибо Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне за работу и результат, который у нас получился!"

Первое место на турнире заняла еще одна россиянка Камила Валиева.