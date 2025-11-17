Фигурное катание
Сегодня, 14:40

Туктамышева: «Валиева в хорошей форме, верю в нее»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская фигуристка и тренер Елизавета Туктамышева, выступавшая на высшем уровне около 15 лет, ответила на вопрос о шансах Камилы Валиевой после возвращения.

С 25 октября 2025 года спортсменке разрешено официально начать тренироваться.

«Верю, что у нее получится. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались. Она в хорошей форме, просто все придет не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперед, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она одна из самых талантливых спортсменов на моем веку. Не хочется, чтобы это пропадало», — сказала Туктамышева.

Елизавета Туктамышева.«Не ожидала, что ко мне осталась любовь людей». Интервью Елизаветы Туктамышевой

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начался с 25 декабря 2021-го.

