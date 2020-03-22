Туктамышева обратилась к болельщикам в связи с завершением сезона из-за коронавируса

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram новые фотографии. 23-летняя спортсменка подвела итоги досрочно завершившегося сезона в фигурном катании из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Я закончила сезон в декабре и он был для меня очень интересным, в чем-то сложным, но невероятно продуктивным! Я выкладывалась на максимуме своих возможностей. Сейчас официально закончился сезон и соревнования, включая чемпионат мира — отменены. И я хочу просто поддержать моих коллег и друзей: не всегда все складывается так, как мы хотим, но сила спортсмена в том, чтобы принимать эти вызовы и не падать духом, а двигаться вперед! Берегите себя!» — подписала фотографии Туктамышева.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 318 981 человека. Умерших — 13 685, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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