Елизавета Туктамышева - о Самодуровой: "Если у Сони проблемы, я всегда постараюсь помочь"

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о дружбе с Софьей Самодуровой. Обе фигуристки занимаются в группе с Алексеем Мишиным.

- Есть много примеров, когда дружба заканчивалась из-за конкуренции, – цитирует "Бизнес online" Туктамышеву. – Не только в спорте. Но именно здоровое соперничество мотивирует нас на достижение результатов. Вид спорта у нас индивидуальный, но мы все равно как одна команда. Представляем одну школу фигурного катания и катаемся у одного тренера.

Если у Сони возникнут какие-то сложности или проблемы, и она обратится ко мне с вопросом – я всегда выслушаю и постараюсь помочь. Любим просто поговорить.Иногда это типичные для многих девушек разговоры на отвлеченные темы: о косметике, моде, каких-то интересных событиях.