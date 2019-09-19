Елизавета Туктамышева: «Немножко отравилась и выступать было не очень комфортно»

Одна из самых популярных фигуристок России Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» отметила, что на турнире в Бергамо перед произвольной программой получила отравление. В итоге она заняла второе место.

— После турнира не было радости и удовлетворения, так как я заняла второе место, — рассказала Туктамышева. — Немножко отравилась перед произвольной программой и выступать было не очень комфортно, была слабость. К сожалению, это было заметно. Просмотрев позже свой прокат, я поняла, что он получился не таким зажигательным как в Москве. Я старалась просто выполнить все элементы качественно. Но я довольна тем, что справилась, хотя эмоции были не самыми яркими. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой