Елизавета Туктамышева: "Не поеду в Японию на ЧМ в качестве болельщика. Лучше посижу дома, в Питере"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала тот факт, что ее молодой человек Андрей Лазукин заменит Максима Ковтуна на чемпионате мира в японской Сайтаме. Она также рассказала, что не собирается ехать на соревнования в качестве болельщицы.

– Я очень рада за него, – приводит "Фонтанка" слова Туктамышевой. – Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов.

– В Японию поедете его поддерживать?

– К сожалению, федерация делает только для участников соревнований путевки.

– Может, как просто болельщик?

– Нет, я лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть.

Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта. Напомним, Туктамышева не была выбрана для участия в турнире.

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