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Елизавета Туктамышева: «Лишние мысли, наверное, стали посещать мою дурацкую голову»

17:22
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Россиянка Елизавета Туктамышева оценила свое выступление на этапе «Гран-при» в Китае.

— Могла лучше откатать короткую программу. Это принесло мне бы больше баллов и возможность попадания в финал «Гран-при». Так что эмоции двоякие, — приводит слова Туктамышевой сайт ФФККР.

Не в моем характере долго переживать, поэтому работаем дальше. Наслаждение от произвольной программы перевесило то недовольство, что я испытала от короткой. В итоге, закончила с хорошими эмоциями.

Решила вернуться к старой произвольной программе после этапы «Гран-при» в Америке. Не было удовлетворения от проката. И я подумал, что, если есть запасной вариант, то почему бы его не вернуть? Поработали чуть-чуть над хореографией, и я просто кайфовала, что получилось ее вернуть.

Почему недовольна короткой программой? Лишние мысли, наверное, стали посещать мою дурацкую голову. Это повлияло.

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