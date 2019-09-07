Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что прыгать новый каскад «флип — тулуп» для нее сложнее, чем тройной аксель. Также она рассказала, как чувствует себя в новой программе под музыку «Обливион».

— Новый образ, новая песня. Музыку выбрали вместе с Алексеем Николаевичем (Мишиным. — Прим. «СЭ»), мне понравилась, подкупила тем, что я никогда еще не каталась в таком стиле, под такую философскую композицию. Я девушка чувственная, и мне приятно кататься под такую музыку, — сказала Туктамышева в микст-зоне.

— Как вы оцениваете то, что прокаты открыты для публики?

— На то они и прокаты, чтобы показать техническим специалистам, что у нас наработано, что нужно улучшить, чтобы к соревнованиях программы были готовы уже на сто процентов. Они максимально стараются помочь в плане программ. То, что сейчас это происходит на публике, мне кажется, хорошо. Мы сразу переключаемся: оп, сезон начался, тут зрители, пора выступать и готовить платье. Это такой пинок под зад. Прикольно, что сейчас я вижу столько людей на трибунах.

— У вас очень уверенный тройной аксель. Ждать его в произвольной программе?

— Да, завтра постараюсь сделать. К сожалению, сегодня не получился каскад «флип — тулуп». Наверное, это для меня даже сложнее, чем тройной аксель. Это совершенно новый для меня каскад. Но это мне интересно. Прикольно, что я сделала шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Завтра постараюсь сделать еще один шаг вперед. (Екатерина Беспалова)