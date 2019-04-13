Елизавета Туктамышева: "Конец сезона получился очень удачным"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева осталась довольна своим выступлением на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке.

22-летняя спортсменка одержала победу в произвольной программе, набрав 153,89 балла. В короткой программе Туктамышева заняла второе место.

– Конец сезона получился очень удачным. Счастлива, что смогла сделать практически все что зависело от меня, – приводит слова Туктамышевой Golden Skate. – Тройной аксель хорошо получался у меня весь сезон, поэтому не удивлена, что смогла чисто сделать его тут.

Сборная России заняла третье итоговое место на командном чемпионате мира, уступив США и Японии.

Фантастический прокат Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ