Елизавета Туктамышева: «Когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат»
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram ближайшими планами.
— Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат.
И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего успешно закончить 4 курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже.
Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат. И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего успешно закончить 4 курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже..) . . . Goals for the upcoming season? Just enjoy and have fun. And when you're enjoying and trust the process — you're getting the result. And, of course, I have plans to make a big work off the ice. First of all — successfully graduate from the university. Also I have a couple personal projects and soon I'll let you know about them.? #lizatuktik #tuktamysheva #tuktamyshevaelizaveta
Туктамышева и другие российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».