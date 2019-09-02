Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram ближайшими планами.

— Цели на новый сезон? Просто получать удовольствие и кайфовать. А когда ты наслаждаешься процессом — приходит и результат.

И, безусловно, я планирую провести большую работу и вне льда. Прежде всего успешно закончить 4 курс университета. И ещё несколько моих личных проектов, но об этом расскажу чуть позже.

Туктамышева и другие российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».