Елизавета Туктамышева: «Итоги года: все огонь»

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в Instagram лаконично подвела итоги 2019 года.

«Итоги года: все огонь.

В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать

С Новым годом!" - написала Туктамышева в Instagram.