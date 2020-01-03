Елизавета Туктамышева: «Итоги года: все огонь»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в Instagram лаконично подвела итоги 2019 года.
«Итоги года: все огонь.
В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать
С Новым годом!" - написала Туктамышева в Instagram.
Судя по ленте, в инсте нашествие итогов года ? ? Итоги года: все огонь. ? В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать ? ? С Новым годом? ? ____ ? Judging by the tape, insta invasion of the results of the year ? ? Results of the year: all the fire. ? In 2020, I wish you the same so that you all have fire. Set hot goals, achieve them. And it's time to tie Olivier ? ? Happy New Year?