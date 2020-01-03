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Елизавета Туктамышева: «Итоги года: все огонь»

3 января 2020, 23:17

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева в Instagram лаконично подвела итоги 2019 года.

«Итоги года: все огонь.

В 2020 желаю вам того же, чтобы все у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать

С Новым годом!" - написала Туктамышева в Instagram.

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