Елизавета Туктамышева хочет быть на вершине российского фигурного катания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что в России большая конкуренция, но она хочет быть на вершине. По словам спортсменки, она продолжит бороться.

— Я хочу быть на вершине, — приводит слова Туктамышевой NBC Sports. - Чтобы добиться этого, мне нужно работать и совершенствоваться во всем. В противном случае нужно заканчивать.

Сейчас в России действительно трудно попасть на вершину, но нужно продолжать пробовать, если чувствуешь, что шансы на победу есть. Думаю, что я могу бороться.

Если какие-то девушки не верят, что могут бороться, то не знаю, зачем вообще они пробуют. Буду продолжать, пока не почувствую, что не могу соперничать с другими. У меня есть это желание, поэтому я буду продолжать.