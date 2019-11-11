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Елизавета Туктамышева: «Это прикольно, что я сейчас самая старшая одиночница в мире»

11:29
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как она реагирует на слова о своем возрасте.

— Вы сами неоднократно отшучивались на тему возраста. Но, если по-честному, нет обиды, когда говорят, мол, Туктамышева, конечно, хороша, но годков-то ей уже сколько?

— Да нет, не обидно, так как я проходила все это сама. У меня были свои сезоны. Нет, наоборот, это прикольно, что я сейчас самая старшая одиночница в мире. Это дает какую-то своеобразность, меня это прикалывает. А про возраст... Всегда будут что-то говорить. Будь ты любого возраста, любой внешности, всегда будут что-то говорить. Надо к этому относиться проще, — цитирует спортсменку ТАСС.

Туктамышева заняла третье место на «Гран-при» в Китае. Победила ее соотечественница Анна Щербакова.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7098929

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