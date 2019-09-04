Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Елизавета Туктамышева: «Если бы не было фигурного катания, то не представляю, какой бы раздолбайкой я была»

23:05
Теги:

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram новым роликом. На нем фигуристка поделилась своими целями.

— Если бы не было фигурного катания, то не представляю, какой бы раздолбайкой я была, — сказала Туктамышева. — Поэтому, слава богу, я здесь! Не люблю стоять на месте, хочу развиваться, а когда ты максимально выходишь из зоны комфорта, то происходит скачок в развитии. Хочу поехать на Европу и мир, это точно, быть в призах и просто хорошо, удачно кататься.

Туктамышева и другие российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир