Елизавета Туктамышева: «Если бы не было фигурного катания, то не представляю, какой бы раздолбайкой я была»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram новым роликом. На нем фигуристка поделилась своими целями.

— Если бы не было фигурного катания, то не представляю, какой бы раздолбайкой я была, — сказала Туктамышева. — Поэтому, слава богу, я здесь! Не люблю стоять на месте, хочу развиваться, а когда ты максимально выходишь из зоны комфорта, то происходит скачок в развитии. Хочу поехать на Европу и мир, это точно, быть в призах и просто хорошо, удачно кататься.

Туктамышева и другие российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».