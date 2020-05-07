Елизавета Туктамышева: «Еще один заход на Олимпиаду точно будет!»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о желании принять участие в Олимпийских играх. По разным причинам она не отобралась в Сочи и Пхенчан.

— Еще один заход точно будет, то есть максимально усиленный заход (смеется)! Рывок, так сказать, на Олимпиаду, — цитирует Туктамышеву РИА «Новости». — Но я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось.

Как отнеслась к отмене чемпионата мира? Положительно, потому что мне кажется, нерезонно было бы делать чемпионат мира осенью, так как это будет новый сезон, и для меня не совсем ясно, с какими программами спортсмены могли выйти. Мы бы показывали ненакатанные новые либо забытые старые? Вопросы. Поэтому лучше сейчас пропустить и в конце следующего сезона, как всегда это делали, провести чемпионат мира.