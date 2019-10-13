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Елизавета Туктамышева: «Чтобы конкурировать за место в сборной России, нужно учить четверные»

13 октября 2019, 23:07
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Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила о необходимости изучения четверных прыжков для того, чтобы успешно конкурировать за место в сборной России. В воскресенье, 13 октября, 22-летняя россиянка заняла второе место на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, уступив 22,31 балла Алене Косторной из группы Этери Тутберидзе.

— Довольна ли сегодняшним прокатом? Вполне, — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днем». — Получился такой рабочий прокат. Впервые попробовала исполнить новый каскад. Его пока выполнить, как задумано, не смогла. Только выступление в Эспоо — это прекрасная возможность проверить свое состояние. Состояние рабочее.

Необходимо ли разучивать четверной лутц? Пока не знаю, но для того, чтобы конкурировать с соперницами даже за место в сборной России, нужно учить четверные.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/articles/elizaveta-tuktamysheva-nazvala-neobxodimoe-uslovie-dlya-konkurenczii-za-mesto-v-sbornoj-rossii

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