Елизавета Туктамышева: «Чтобы конкурировать за место в сборной России, нужно учить четверные»

Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила о необходимости изучения четверных прыжков для того, чтобы успешно конкурировать за место в сборной России. В воскресенье, 13 октября, 22-летняя россиянка заняла второе место на предсезонном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, уступив 22,31 балла Алене Косторной из группы Этери Тутберидзе.

— Довольна ли сегодняшним прокатом? Вполне, — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днем». — Получился такой рабочий прокат. Впервые попробовала исполнить новый каскад. Его пока выполнить, как задумано, не смогла. Только выступление в Эспоо — это прекрасная возможность проверить свое состояние. Состояние рабочее.

Необходимо ли разучивать четверной лутц? Пока не знаю, но для того, чтобы конкурировать с соперницами даже за место в сборной России, нужно учить четверные.

Косторная триумфально начала взрослую карьеру, Туктамышева cнова стала второй