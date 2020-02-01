Елизавета Туктамышева: «Чемпионат России на окрытом воздухе? Можно его провести в Сочи»

Участники шоу олимпийских чемпионов в Доброграде высказались об идее проведения чемпионата России по фигурному катанию на открытом стадионе. 1 февраля на замерзшем озере во Владимирской области состоятся прокаты с участием Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой и призеров чемпионата Европы

Туктамышева: — Я как-то каталась на открытом воздухе в 12 лет в шоу «Битва двух столиц», когда Москва и Питер выходили онлайн и катались одновременно. Я выступала в платье, было -20. Так что сегодня, пожалуй, надену свитер.

Чемпионат России на открытом воздухе? Разве что в Сочи, там тепло. +15, кажется, по регламенту ISU, можно (смеется). Вот это единственное место, которое подходит.

Владимир Морозов: — Последний чемпионат России был в Красноярске, на улице было -34. Не хотелось в такую погоду выступать.

Александра Степанова: — Здесь надо подумать о зрителях. Трудно будет организовать, потому что мы выступаем 4 минуты, а зрителям придется куда-то уходить и греться. (Дмитрий Кузнецов)