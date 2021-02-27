Елизавета Туктамышева: «Цель — отобраться на чемпионат мира»
Елизавета Туктамышева рассказала о своих впечатлениях после выступления в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию. Этот старт является отборочным на чемпионат мира в Швеции.
— Хорошие, я довольна выступлением. Немножко смазала выезд на акселе, но та работа, что была проделана после Кубка Первого Канала, показана. Мне было в кайф кататься. Сейчас нужно работать над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально.
— Комфортнее выступать перед соперницами или в конце?
— Это не так важно, нужно только по-разному настраиваться. Если ты в начале выступаешь, то это одна подготовка, если в конце, то другая. С возрастом я это поняла, но четвертым номером мне нравится выступать.
— Здесь цель — отобраться на чемпионат мира?
— Естественно.
— Чем вызвана смена короткой программы?
— Старую мы поставили в феврале, много накатывали, специалистов приглашали. Я немножечко устала. С новыми силами и воодушевлением работаю сейчас над новой короткой. Решение приняли после чемпионата России.
— Чья идея ее сменить?
— Я хотела. Не сговариваясь, Алексей Николаевич предложил то же самое.
— Учитывая весь хайп, связанный с фотосессией, можно считать, что шалость удалась?
— Завтра на этот счет поговорим (смеется). Завтра еще нужно откатать, но, в принципе, я думала, будет хуже.
— Довольны, что все обсуждают?
— Я знала, что такое будет. Если бы я была недовольна, я бы не снималась.
(Анастасия Плетнева)
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