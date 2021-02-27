Елизавета Туктамышева рассказала о своих впечатлениях после выступления в короткой программе в финале Кубка России по фигурному катанию. Этот старт является отборочным на чемпионат мира в Швеции.

— Хорошие, я довольна выступлением. Немножко смазала выезд на акселе, но та работа, что была проделана после Кубка Первого Канала, показана. Мне было в кайф кататься. Сейчас нужно работать над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально.

— Комфортнее выступать перед соперницами или в конце?

— Это не так важно, нужно только по-разному настраиваться. Если ты в начале выступаешь, то это одна подготовка, если в конце, то другая. С возрастом я это поняла, но четвертым номером мне нравится выступать.

— Здесь цель — отобраться на чемпионат мира?

— Естественно.

— Чем вызвана смена короткой программы?

— Старую мы поставили в феврале, много накатывали, специалистов приглашали. Я немножечко устала. С новыми силами и воодушевлением работаю сейчас над новой короткой. Решение приняли после чемпионата России.

— Чья идея ее сменить?

— Я хотела. Не сговариваясь, Алексей Николаевич предложил то же самое.

— Учитывая весь хайп, связанный с фотосессией, можно считать, что шалость удалась?

— Завтра на этот счет поговорим (смеется). Завтра еще нужно откатать, но, в принципе, я думала, будет хуже.

— Довольны, что все обсуждают?

— Я знала, что такое будет. Если бы я была недовольна, я бы не снималась.

(Анастасия Плетнева)