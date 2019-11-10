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Елизавета Туктамышева: «Буду готовиться к следующим соревнованиям — в Загребе»

17:55
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Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о ближайших планах на будущее.

— Сейчас буду готовиться к следующим соревнованиям — в Загребе, — цитирует фигуристку официальный сайт ФФККР. — На 100 процентов не уверена, но в планах они есть. А дальше — чемпионат России, самый важный старт в сезоне.

Изменений в контенте пока не планируем, будем добиваться чистоты исполнения, чтобы я в любом состоянии шла и делала.

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