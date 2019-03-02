Элизабет Турсынбаева: "Счастлива, что Тутберидзе взяла меня обратно"

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, рассказала о различиях тренировочного процесса в России и Канаде. Она также отметила, что была рада попасть в группу Тутберидзе.

– Все зависит от того, чего ты именно хочешь, – приводит пресс-служба международного союза конькобежцев (ISU) слова Турсынбаевой. – Везде есть свои плюсы и минусы. Кому-то больше подходят тренировки в Канаде, кому-то – в России. Мне больше нравится в России, так как здесь все сфокусированы на результате. Думаю, я нашла свое место.

Когда я жила в Канаде, учила английский язык. Это мне очень помогало. Когда Брайан Орсер не мог лететь со мной на соревнования, потому что у него много других учеников, со мной летала мама, и мы неплохо справлялись. Так что в Канаде я научилась работать самостоятельно.

В России тренеры всегда работают со всеми учениками одновременно. Тут очень много специалистов, и они всегда помогают мне, следят за мной. Я счастлива, что Тутберидзе взяла меня обратно. Я была очень рада этому.

Ранее 18-летняя фигуристка работала с канадским тренером Брайаном Орсером, к которому от Тутберидзе ушла Евгения Медведева. Турсынбаева является бронзовым призером юношеской Олимпиады-2016.

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