Элизабет Турсынбаева: "Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль"

Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая заняла второе место на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, поблагодарила своих тренеров за медаль. 19-летняя спортсменка набрала 224,76 балла по сумме двух программ.

В произвольной программе Турсынбаева исполнила четверной сальхов. Она стала первой фигуристкой, выполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.

– Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль. Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича, Сергея Александровича и Людмилу Борисовну за подготовку, поддержку и веру в меня, даже в такие не простые времена которые у меня были. А также хочу поблагодарить болельщиков за поздравления, сообщения, и отдельно японских болельщиков за письма и такие прекрасные подарки, – написала Турсынбаева в своем Инстаграме.

Ранее 18-летняя фигуристка является воспитанницей Этери Тутберидзе. Затем она какое-то время работала с канадским тренером Брайаном Орсером, но минувшим летом вернулась в группу Тутберидзе. Турсынбаева является бронзовым призером юношеской Олимпиады-2016.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире