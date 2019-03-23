Элизабет Турсынбаева: "Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль"

Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, которая заняла второе место на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, поблагодарила своих тренеров за медаль. 19-летняя спортсменка набрала 224,76 балла по сумме двух программ.
В произвольной программе Турсынбаева исполнила четверной сальхов. Она стала первой фигуристкой, выполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.
– Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль. Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича, Сергея Александровича и Людмилу Борисовну за подготовку, поддержку и веру в меня, даже в такие не простые времена которые у меня были. А также хочу поблагодарить болельщиков за поздравления, сообщения, и отдельно японских болельщиков за письма и такие прекрасные подарки, – написала Турсынбаева в своем Инстаграме.
Ранее 18-летняя фигуристка является воспитанницей Этери Тутберидзе. Затем она какое-то время работала с канадским тренером Брайаном Орсером, но минувшим летом вернулась в группу Тутберидзе. Турсынбаева является бронзовым призером юношеской Олимпиады-2016.
Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль.🥈 Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича, Сергея Александровича и Людмилу Борисовну за подготовку, поддержку и веру в меня, даже в такие не простые времена которые у меня были. А также хочу поблагодарить болельщиков за поздравления, сообщения, и отдельно японских болельщиков за письма и такие прекрасные подарки. I want to thank my coaches Eteri Tutberidze, Daniil Gleykhengauz, Sergei Dudakov, Sergei Rozanov and Lyudmila Shalashova for all the help and for believing in me even when I've had bad times. I also want to thank my fans for your kind messages and japanese fans for the amazing gifts.
Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире