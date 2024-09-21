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Радионова: «Парники и танцоры не обделены вниманием в СМИ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова отреагировала на возмущения фигуристки Елизаветы Худайбердиевой тем, как СМИ освещают парные дисциплины.

«Я не особо согласна с высказыванием Лизы. Обычно пишут про тех спортсменов, у которых достаточно высокие результаты. Перед тем, как начали активно писать про одиночниц, они проделали большой путь. Алина Загитова стала одной из самых известных фигуристок страны, сумела завоевать все титулы. Конечно, к Алине, и к другим одиночницам повышенное внимание. Они все проделали огромный путь до того, как стать популярными.

Чем выше спортивный результат, тем больше приковано внимание СМИ. Парники и танцоры не обделены вниманием. Чтобы цитировали какого-то спортсмена, нужно пройти большой путь и завоевать титулы. Надо добиться определенных успехов и только потом будешь интересен СМИ», — цитирует Metaratings.ru Радионову.

 
Елизавета Худайбердиева. Купальники нужны, но доверие важнее. Ответ фигуристке Худайбердиевой

 

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Елена Радионова
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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