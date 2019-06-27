Елена Радионова не верила в победу Загитовой на ЧМ-2019

В гостях у "СЭ" и ведущей Елены Родиной побывала бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова. Фигуристка высказалась по поводу победы Алины Загитовой на ЧМ-2019.

– Честно, я не ожидала, что выиграет Алина Загитова, – сказала Радионова. – На мой взгляд, самый стабильный вариант был Соня Самодурова.

– Как думаете, в скором будущем кто-то сможет исполнить прыжок в пять оборотов?

– Я уверена, что прогресс в фигурном катании будет все больше и больше. Думаю, мы сможем дойти и до пятерного прыжка. (Елизавета Завражина)

Полностью интервью Елены Радионовой читайте на сайте "СЭ" в ближайшее время​