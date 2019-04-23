Елена Радионова: "Ковтун всех шокировал своим заявлением о завершении карьеры"

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном катании Елена Радионова заявила, что была шокирована решением Максима Ковтуна завершить карьеру. Об этом 23-летний фигурист заявил во вторник, 23 апреля.

- Я думаю, Максим всех шокировал своим заявлением, потому что, казалось бы, после такого долгого перерыва он начал хорошо выступать, - приводит РИА Новости слова Радионовой. - Да, у него были непростые старты, но все равно была видна работа всей прекрасной команды, которая с ним трудилась, которая вкладывала в него всю душу и силы.

Я не знаю всей ситуации до конца, почему же Максим решил так сделать. Возможно, он видит более удачные перспективы после спорта. Может, он оценил свои силы и понял, что сделал максимум.

Напомним, Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира. Он также дважды выигрывал серебро чемпионатов Европы и один раз - бронзу.

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