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Ильиных: «Всю жизнь была уверена, что нужно поднимать острые вопросы»

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Полунина (Ильиных) поделилась мнением о проблеме с употреблением спортсменами медицинских препаратов.

«Я, например, всю свою жизнь была уверена в том, что применительно к собственной профессии нужно обязательно поднимать какие-то острые вопросы. В фигурном катании, как, собственно, и в балете, одна из таких тем — таблетки для похудения. Это реально большая-большая проблема. Но сейчас, когда она затрагивается кем-то из фигуристов, я порой начинаю думать, что поднимать ее бессмысленно. В лучшем случае журналисты позвонят Татьяне Тарасовой, которая скажет, что подобной проблемы в виде спорта не существует. Получается, тот, кто решился сказать о проблеме вслух, на самом деле всех обманул. Ну и зачем тогда вообще что-то обсуждать? Хотя для меня это немножко странно», — цитирует фигуристку RT.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Ильиных выиграла золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду.

Источник: RT
Фигурное катание
Елена Ильиных
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