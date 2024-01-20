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Сегодня, 19:49

Бронзовый призер прыжкового чемпионата Костылева — о болезненном падении: «Понимаю, что должна пойти и сделать»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елена Костылева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елена Костылева прокомментировала болезненное падение на чемпионате России по прыжкам. В финале турнира спортсменка смогла продолжить выступление после того, как сильно упала с одного из элементов.

— Для меня выступать на таких соревнования — это огромный опыт. Очень классно, когда ты выступаешь и тебя поддерживает зал. Мне очень понравилось. Для меня это огромный опыт.

— В финале вы сильно и болезненно упали. Где вы нашли силы, чтобы встать и все сделать?

— Я не знаю. Силы сами приходят, особенно на соревнованиях. Ты делаешь все на адреналине. Ты понимаешь, что не можешь остановиться после падения, должен пойти и сделать. Командный турнир? Мне очень интересно, как будет в командном турнире, думаю, завтра будет очень круто.

12-летняя Костылева стала бронзовым призером чемпионата России по прыжкам.

Фигурное катание
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