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Елена Ильиных опровергла прекращение сотрудничества с Евгением Плющенко

19:36
Елена Ильиных. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Елена Ильиных. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных заявила, что не уходила из академии двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

«Я не уходила из Академии. Мы сразу договаривались, что я работаю и помогаю им не на постоянной основе, так как уже тогда у меня был «Ледниковый Период», например. Я очень люблю и уважаю Яну Александровну Рудковскую, Евгения Викторовича и всю их команду. Они делают действительно важное дело, и мне очень нравится их современный — западный — подход к фигурному катанию.

Когда у меня есть свободное время, я всегда помогаю и готова и в будущем помогать спортсменам академии. Но при этом, конечно, на первом месте для меня всегда будет наша с Сережей семья и совместные проекты», — сказала Ильиных «Газете.Ru».

Ильиных завоевала золото Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях, а также взяла бронзу в танцах на льду среди пар вместе с Никитой Кацалаповым. Также она является двукратной серебряной и бронзовой призеркой чемпионатов Европы.

В апреле 2019 года Ильиных объявила о завершении карьеры.

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