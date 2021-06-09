Елена Ильиных опровергла прекращение сотрудничества с Евгением Плющенко
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных заявила, что не уходила из академии двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.
«Я не уходила из Академии. Мы сразу договаривались, что я работаю и помогаю им не на постоянной основе, так как уже тогда у меня был «Ледниковый Период», например. Я очень люблю и уважаю Яну Александровну Рудковскую, Евгения Викторовича и всю их команду. Они делают действительно важное дело, и мне очень нравится их современный — западный — подход к фигурному катанию.
Когда у меня есть свободное время, я всегда помогаю и готова и в будущем помогать спортсменам академии. Но при этом, конечно, на первом месте для меня всегда будет наша с Сережей семья и совместные проекты», — сказала Ильиных «Газете.Ru».
Ильиных завоевала золото Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях, а также взяла бронзу в танцах на льду среди пар вместе с Никитой Кацалаповым. Также она является двукратной серебряной и бронзовой призеркой чемпионатов Европы.
В апреле 2019 года Ильиных объявила о завершении карьеры.
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