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Сегодня, 07:30

Чайковская — о сносе динамовского катка: «Дзержинского на них нет»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», высказала мнение о ситуации в Петровском парке.

— Я всю жизнь в обществе «Динамо». С 15 лет — значит, уже 70. Начинала на стадионе Юных пионеров — и перешла в «Юный динамовец», когда уже прилично каталась. Тарасова с Проскуриным к чемпионату Европы 1965 года готовились у меня на открытом катке, пока отец Тарасовой не разрешил нам ночью тренироваться у него в ЦСКА.

— Ночью?!

— Все остальное время было занято. Потом Андропов и министр внутренних дел Щелоков вскладчину построили каток для меня и Аркадия Чернышева. Назывался «2Ч». На этом катке мы воспитали своих чемпионов. Когда развалился СССР, я приехала и услышала: «Вы здесь больше не катаетесь».

— Почему это?

— Потому что хоккейный клуб приватизировал каток — так что, пожалуйста, платите по смете. Я ответила: «Вы с ума сошли?!» В итоге бизнесмен Андрей Илиопуло помогал мне оплачивать лед.

Позже каток вообще срыли. Якобы арена нуждалась в реставрации. Говорили, все построят. Но построили в Петровском парке в основном только магазины.

— Печальная история.

— В свое время нам дали квартиру прямо через дорогу, около гостиницы «Советская». Руководство было умное. Сделало так, чтобы мне к семи утра не приходилось добираться откуда-то из Новобирюлева. А сейчас говорят: «Это все принадлежит ВТБ».

— Весь Петровский парк?

— Ну да. Место, где занимались тысячи детей. Где постоянно играли в городки. Всегда! Я, проходя мимо, просила: «Дайте-ка швырнуть» — и никогда не попадала. Это была атмосфера спорта. Даже воздух необыкновенный!

Совершенно удивительная гимнастика, легкоатлетический манеж, открытые корты, плавание, водное поло, фехтование... Сколько олимпийских чемпионов выросло! Кто разрешил все это сровнять с землей? Вы мне просто фамилию назовите, я хочу знать! Дзержинского на них нет.

— Да уж.

— А напротив — стадион Юных пионеров. Знаете, что от него осталось?

— Видели. Ничего.

— Лишь церквушка — мы, антихристы, занимались в ней хореографией. А рядом все застроено домами. Неужели не могли под жилье другое место найти? Были такие спортивные оазисы!

— Каток на «Динамо» восстановить обещали?

— Да. К 2029 году. Но даже близко ничего нет. Теплушки рабочих столько лет стоят — уже их дети выросли, пошли в школу напротив. Никто ничего не собирается строить. Я возмущена. Вы это напишите.

— Непременно. Сами пытались найти ответы на вопросы?

— Мне отвечают: «Все купил ВТБ». «Динамо» одно здание удалось себе взять. Сейчас там сидит руководство и центрального, и московского совета.

Фигурное катание
Елена Чайковская
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