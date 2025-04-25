Чайковская: «У меня множество учеников, но два стоят особняком — Котин и Пахомова. Вы не представляете, насколько легко было с ними работать»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская, ставшая героем «Разговора по пятницам», рассказала о своих учениках.

— Даже у самого жесткого тренера есть ученик, которому позволяется больше, чем остальным. У вас такой был?

— Котин. Это моя любовь, моя песня... Потрясающий фигурист, настоящий творец, четырехкратный серебряный призер чемпионатов Европы. У меня множество учеников, но два стоят особняком — Котин и Пахомова. Вы не представляете, насколько легко было с ними работать. Они с полуслова понимали мои замыслы и блистательно воплощали их на льду.

— Почему же Котин ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира ни разу в призеры не попал?

— Подводили обязательные упражнения. Или, как раньше говорили, «школа». Из-за этого улетал то на шестое место, то на девятое. Зато произвольную катал так, что публика сразу видела, кто на льду король.

Вот Володя Ковалев, другой мой ученик, стал двукратным чемпионом мира во многом благодаря «школе». В те годы за отдельные виды программы награждали малыми золотыми медалями. У Ковалева их десять — все за «школу»!

— Именно на чемпионатах мира?

— Да! С точки зрения техники — феномен. Надевал на босу ногу старые-старые ботинки — и филигранно вычерчивал фигуры. Тут ему просто не было равных. При этом ни пластики, ни музыкальности. Отсюда вечные сложности в произвольной программе. У Котина наоборот. «Школы» не хватало — зато было все остальное.