Буянова: «Российские спортсмены — золото фигурного катания. Их должны видеть»

Заслуженный тренер России Елена Буянова поделилась мнением о работе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в условиях отсутствия международных стартов.

— В нашей ситуации наша федерация поступила очень мудро. Очень сложно в таком положении для любой другой страны сохранить популярность фигурного катания и мотивацию для спортсменов. У нас очень сильная федерация, вовлечено много профессионалов, они самые сильные координаторы.

Они сделали большое количество соревнований, ребята хотят в них участвовать, ждут своей очереди. Это большая мотивация для них. Как ее продлить дальше — большая сложность. Я им не завидую. Но думаю, что наша федерация справится. Этот год почти прошел. Прошел очень достойно, в стране проведены крупные соревнования при большом зрительском интересе. Не в каждой стране так смогли бы.

— Верите ли, что нас вернут на международные старты?

— Хочется верить в лучшее. Я переживаю за наших ребят. Они лучшие, их должны видеть. Они — золото фигурного катания. Сколько у них фанатов! У той же Саши Трусовой! И в Китае, и в Японии. Их миллионы! По мастерству и полученным баллам наши спортсмены — лучшие.

— Нейтральный статус — нормально?

— Не могу это обсуждать. От меня мало что зависит. Я считаю, что если все движется в правильном направлении, мы будем только счастливы за ребят. Любой наш русский человек будет поддерживать. Нам остается только ждать.