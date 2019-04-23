Елена Буянова: "Ковтун не до конца реализовал себя в фигурном катании как спортсмен"

Заслуженный тренер России Елена Буянова прокомментировала решение четырехкратного чемпиона России и своего ученика Максима Ковтуна завершить карьеру спортсмена. По ее словам, фигурист – уже взрослый, состоявшийся спортсмен, и это его самостоятельный выбор.

– К работе с Максимом была привлечена команда высококвалифицированных специалистов, – приводит "РИА Новости" слова Буяновой. – Специалисты работали не только на возвращение, но и рассчитывали на длительное сотрудничество! Конечно, перед Максимом стояли серьезные задачи. Максим – взрослый, состоявшийся спортсмен, это его самостоятельный выбор.

Столько лет мы вместе с Максом работали! Были и удовольствие, и радости, и горечь поражений. У меня ощущение, что наша с ним спортивная жизнь протекала долго, хотя он еще очень молодой парень. Конечно, Макс не до конца реализовал себя в фигурном катании как спортсмен. Не смог реализовать себя. Но надеемся, что в дальнейшем он реализует себя в своих спортсменах. Очень ему этого желаю.

Ковтун – двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира, он также является действующим чемпионом России. На Универсиаде 2019 года в Красноярске, которая стала его последним турниром, фигурист занял второе место. На чемпионат мира в японской Сайтаме Ковтун не поехал по медицинским показаниям.

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры