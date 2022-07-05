Эксперт подвел итоги конгресса ISU словами «пляж был рядом, условия хорошие»

Известный агент, режиссер-постановщик шоу Ари Закарян в разговоре с «СЭ» высказался о решении конгресса Международного союза конькобежцев повысить минимальный возраст взрослых спортсменов с 15 до 17 лет.

— В начале июня вы принимали участие в конгрессе ISU. Вам понравилось?

— Конгресс понравился тем, что пляж был рядом, вода теплая, условия хорошие.

— Красноречиво.

— А по самому конгрессу у меня много вопросов. Поднятие ценза до 17 лет с криками «ура» и аплодисментами — на мой взгляд, это ошибка. Поднять до 16 лет — еще нормально, могу понять. Но в 17 лет многие оканчивают школу и оказываются перед выбором. Ждать лишних два года выхода во взрослые... Да многие предпочтут идти в IT, программированию учиться. Или в другие профессии. Или возьмем пары. Девочка в 15-16 лет при партнере постарше теперь не имеет возможности соревноваться, пара вынуждена ждать. Плюс в 17 лет у многих женщин тело развивается. Судя по моим наблюдениям, это именно тот момент, когда физиология берет свое. Партнеру в данном случае будет очень тяжело.

В общем, мы увидим проблемы. Аргументы про снижение травматичности для меня не работают — я давно в фигурном катании, с четырех лет. Проездил множество соревнований и имею опыт общения с фигуристами. В основном причина травм в неправильной разминке или некомпетентных тренерах. Что касается часто обсуждаемой сейчас темы веса — если кто-то набирает вес, значит, нет культуры питания у человека, он ест много лишнего, уж простите. Все просто, проблемы бытовые, а не возрастные. Наконец, есть Лиза Туктамышева, которой 25 лет — и ничего, она делает сложные элементы и держится в топе. И не она одна катается в такие годы.

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