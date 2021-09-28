Экс-ученик Тутберидзе Ерохов: «Уход от Этери Георгиевны был моей инициативой»

Российский фигурист Алексей Ерохов в интервью «СЭ» рассказал об уходе от Этери Тутберидзе, который произошел летом 2020 года.

— Вы расстались с Этери Георгиевной на нормальной ноте, не все так уходили. Можете рассказать, как это произошло?

— Я безумно благодарен тренерам, правда, но все еще не хотел бы об этом распространяться. Все еще всех их очень люблю. Я сейчас тот человек, которого они из меня сделали, и огромное им спасибо. Могу сказать, что инициатором ухода был я, но причины называть смысла я не вижу. Они спортивного характера.

— В «Москвиче» сильно все по-другому? Часто же говорят, что «Хрустальный» — лучшая школа мира, по логике получается, что любой уход из нее — на понижение.

— Нет, это неправильная логика. Может, как раз я и пытаюсь доказать сам себе, что она неправильная. Уходя к Виктории Евгеньевне [Буцаевой], я точно не пошел на понижение. Не сказал бы, что сильно все по-другому. Работаем так же, как и везде. Но очевидно, что у каждого тренера свое видение рабочего процесса.

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