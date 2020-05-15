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Экс-ученица Тутберидзе: Трусова молодец, что все объяснила. О моем уходе тоже писали бред

01:07
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Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала в эфире в Instagram сообщение Александры Трусовой об уходе от Этери Тутберидзе. Отвечая на вопрос корреспондента «СЭ», экс-ученица Тутберидзе поддержала спортсменку.

— Молодец, что она написала пост, сама объяснила, почему ушла. Из этого раздули непонятно что. Я нейтрально отношусь к этим переходам. Помню, что когда я уходила [от Тутберидзе], писали всякий бред, — сказала Паненкова. (Дмитрий Кузнецов)

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