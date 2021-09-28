Экс-подопечный Тутберидзе поспорил, что успехи Этери связаны только с юными фигуристками

Российский фигурист Алексей Ерохов в интервью «СЭ» прокомментировал мнение, что Этери Тутберидзе добивается результатов только с молодыми девушками.

— Еще одна популярная логическая цепочка: от Тутберидзе ушел возрастной Ерохов — все, значит, у нее точно получается только с молодыми девочками. Опровергнете?

— Могу. У нее есть два спортсмена достаточно взрослых — Ника Егадзе и Морис Квителашвили. А девочки же не только у Этери Георгиевны в таком юном возрасте. Это везде. Я могу вспомнить только Лизу Туктамышеву и Каролину Костнер, которые катали много лет. Да и Лиза вообще не старая, она молодая девушка, ей двадцать четыре! И она сложные вещи исполняет. Юный возраст — просто особенность женского фигурного катания.

— В общем, все будут дальше ворчать про детское катание.

— Я бы не сказал, что оно детское. Разные девушки выделяются разными аспектами. Разве Аня Щербакова некрасиво катается? Саша Трусова очень сильно спрогрессировала, думаю, зрители это заметили и оценили.

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