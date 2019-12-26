Экс-хоккеист НХЛ и КХЛ стал тренером Тарасовой и Морозова

Тренер российской пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Марина Зуева рассказала, что с фигуристами стал работать хоккеист Райан Веске, который ранее играл в НХЛ и КХЛ.

— Технику теперь ставит мой бывший ученик Артем Торгашов, а физподготовкой занимается Райан Веске. Он профессиональный хоккеист, играл в России, «Торпедо», минском «Динамо». В НХЛ в «Сан-Хосе» играл два сезона, — рассказала Зуева.

После короткой программы Тарасова и Морозов занимают первое место с лучшим результатом в карьере — 83,91 балла. (Дмитрий Кузнецов)

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