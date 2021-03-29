Экс-фигуристка Сотскова опубликовала фото с мужем, в январе он объявил о разводе
08:33
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова в своем Instagram опубликовала фотографию с мужем. 20-летняя спортсменка сфотографировалась с супругом, музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком.
«Семья», — подписала фотографии девушка.
Отметим, 18 января Омельчук сообщил о том, что разводится с женой. Продюсер отметил, что они допустили слишком много ошибок, чтобы быть вместе.
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