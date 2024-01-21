Экс-фигуристка Федорова: «Мне нравится, как работает Валиева с микрофоном»

Российская фигуристка и журналистка Лина Федорова поделилась впечатлениями о чемпионате России по прыжкам.

«Регламент мудреный, но мне нравится турнир. Возможно, нужно было дать фигуристам больше времени на разминки, потому что в начале командника они могли замерзнуть. Ну и пять часов личного турнира зрителю может быть тяжеловато смотреть, на трибунах особенно.

Как мне работа Валиевой в роли ведущей? Она прекрасно ведет и говорит, мне нравится, как она работает с микрофоном. И точно не надо сравнивать ее со мной или профессиональными ведущими, я журфак все же оканчивала, пока девчонки учили четверные и медали для страны зарабатывали, — сказала Федорова «СЭ».

Валиева пропускает чемпионат России по прыжкам из-за проблем со здоровьем.