Вице-чемпионка Олимпиады-1980 в паре с Сергеем Шахраем и тренер Марина Черкасова в разговоре с «СЭ» высказалась о проблеме судейства в российском фигурном катании. По мнению Черкасовой, на Кубке России никого не засуживали, но определенный фаворитизм в пользу «Хрустального» объясним дольшим существованием школы по сравнению с «Ангелами Плющенко».

— Вы посещаете соревнования разного уровня. Если общо говорить — в российском фигурном катании есть проблемы с судейством? Или происходившее на этапах Кубка, особенно в Москве — это нагнетание извне?

— Мне всегда мой тренер говорил — как бы ты ни была недовольна или как бы ни засуживали, надо кататься на две головы выше, тогда никаких проблем не будет.

— Но раз такую формулу изобрели — значит, проблемы все-таки были.

— Если ты начинаешь копаться в судействе — значит, чего-то не хватает у тебя. Касательно этапа в Москве — Валиеву с Трусовой вообще сложно сравнивать. У одной четверные прыжки, у другой скорее скольжение, здесь всегда будут споры. Плюс обе они откатали с погрешностями. Говорить, что кого-то там засуживали, я не могу. Для первого старта, на нервах, они обе молодцы, но им нужна стабильность, набор формы. В принципе не было ничего трагичного в том, чтобы проиграть, это только первый этап. Но дело тут не в судьях. Хотя очевидно, каждый тренер хочет, чтобы побеждала его подопечная.

— То есть ощущение некоего фаворитизма в отношение «Хрустального» — ошибочно?

— Вы не забывайте, что эта школа существует давно, много лет. Школа Плющенко только начала развиваться. В какой-то мере это влияет. Но давайте подождем пару лет — и вполне возможно, эти две школы сравняются по оценкам. В «Хрустальном» много детей, система уже отработана. (Дмитрий Кузнецов)