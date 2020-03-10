Екатерина Боброва рассказала о своем главном недостатке

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым, рассказала о своих недостатках.

«Страшная правда обо мне. Откровенно... В глубине души мне кажется, что я могу считаться достаточно успешным человеком, — написала Боброва в Instagram. — И этого должно быть вполне достаточно для мало-мальски небольшого стержня уверенности в себе. Но страшная правда в том, что я не очень-то уверенная в себе девушка. Я зависима от чужого мнения. Только поймите правильно. Я абсолютно «ЗА» конструктивную критику. Но когда это негативные комментарии, или человек без объяснения просто говорит: «Ну, не знаю, просто бесишь»... Чаще всего мне удается переварить это и успокоиться фразами типа «это мнение диванного критика», «каждому мил не будешь», «всем не угодишь», «плюют в спину, значит, я впереди» и т. д. Но сначала это всегда бьет по самому больному.

И потом я поняла... Я всегда стараюсь добиться своего. А у меня просто мания сделать людей счастливыми. Своим катанием, добрыми фотографиями и словами, своей улыбкой. И когда встречаю негатив, очень расстраиваюсь: «Ну как же так? Я же так стараюсь! Я же не делала вам ничего плохого!» Я восхищаюсь некоторыми своими подругами, а особенно сестрой, которые такие сильные! Которым, если не плевать на чужое мнение, то они как минимум просто умеют четко фильтровать информацию, потому что они идут к своим целям. Но я все равно настроена оптимистично (я была бы не я)! Ведь перед глазами такие вдохновляющие примеры, рядом родные, которые всегда поддержат. А у меня тоже есть свои цели, к которым я обязательно приду.