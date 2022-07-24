Екатерина Боброва призналась, что хочет попробовать себя в актерской деятельности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, чем занимается помимо фигурного катания.

«Вы знаете, я очень разносторонний человек, поэтому, закончив со спортом, я начала себя пробовать в самых разных ролях и сферах: прошла курсы актерского мастерства, была комментатором, ведущей на двух телеканалах, а также открыла школу по фигурному катанию, и мы успешно отработали первый сезон.

Конечно, я еще выступаю в шоу Ильи Авербуха, но сейчас я хочу также добавить и другие направления, развивать свою школу фигурного катания, попробовать себя в актерской деятельности, тем более что кино у нас будет развиваться из-за запрета иностранных картин. Мне всегда хотелось это попробовать, очень интересно посмотреть, что из этого выйдет», — цитирует Боброву ТАСС.